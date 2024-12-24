По словам Карела Бургера Дирвена, необходимо срочно вводить санкции.

Российская Федерация зарабатывает на продаже рыбы 7 миллиардов евро в год, из них 1,5 миллиарда - через Нидерланды. Об этом Укринформ сообщил почетный консул Украины в Королевстве Карел Бургер Дирвен.

По его словам, страны Запада должны усилить ограничения против рыбной отрасли России, чтобы нанести удар по экономике РФ.

"Нужно больше санкций против России, включая запрет на импорт российской рыбы. Это нанесет огромный удар по российской экономике", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что санкции против РФ работают, при этом некоторые важные сектора российской промышленности пока не ощутили на себе их влияния:

"Рыболовные суда, которые перевозят рыбу из Мурманска в Велзен для компании Norebo, используют норвежские суда, но с российским экипажем. Они используют порт в Велзене, который имеет прекрасную инфраструктуру и необходимые условия для обработки рыбы - склады, распределение, охлаждение и замораживание. Компания Norebo (Россия) имеет дочернюю компанию в Нидерландах, зарегистрированную в Амстердаме. Поэтому они также используют нидерландский финансовый сектор", - рассказал Бургер Дирвен.

Кроме того, он отметил, что российские суда занимаются рыбным промыслом, игнорируя европейские квоты, а также ловят рыбу, которая слишком мелкая:

"Поскольку эта рыба доставляется в нидерландский порт Велзен, где действуют нормы ЕС, нидерландские органы власти могут применять европейское законодательство, но этого фактически не происходит".

Он сообщил, что в парламенте Нидерландов уже начали поднимать "рыбный вопрос" и стремятся принять меры против российской рыбной торговли.

"Нужно провести 100% проверки импорта российской рыбы, добавить российскую белую рыбу в список санкций ЕС, добавить Norebo в списки санкций ЕС и США, отказать российским морякам в доступе к нидерландским портам из-за рисков шпионажа и саботажа", - резюмировал консул.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Европейский Союз принял 15-й пакет санкций против России. Меры, в частности, направлены на противодействие обходу ранее введенных европейских санкций через нацеливание на теневой флот российского диктатора Владимира Путина и ослабление российского военного и оборонного комплекса.

Впоследствии в Евросоюзе анонсировали 16-й пакет санкций против РФ. Новые ограничения будут направлены на экономическое ослабление страны-агрессора.

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