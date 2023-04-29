Правительство предлагает разрешить туроператорам расчеты в валюте.

Кабинет министров предложил Национальному банку разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги.

Об этом заявила заявила министр экономики Юлия Свириденко, отметив при этом, что запрет на валютные переводы для туроператоров привел к тому, что "большинство из них вынуждены вести свою деятельность на территории других стран".

Свириденко отметила, что если не обеспечить урегулирование проблемы, то налоги от их деятельности будут перечислены в бюджеты других стран.

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Ориентировочный объем потребности в осуществлении трансграничных валютных операций на 2023 год составляет $250-300 млн. По расчетам Минэкономики, это позволит обеспечить поступление в государственный бюджет от $55 млн до $70 млн.

Правительство предлагает включить в список НБУ на трансграничные переводы такие услуги:

услуги по проживанию, а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в общепитах, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта);

услуги по приобретению билетов, бронированию и оплате круизов, аренде морских и речных лодок, катеров и других судов;

услуги по организации экскурсионного обслуживания, международных мероприятий спортивного, выставочного, делового и событийного назначения;

услуги бронирования пакетов туристических услуг.

Туроператоры и рсчеты за путевки

В январе 2022 года крупнейших туроператоров Украины заподозрили в манипуляциях ценами. Сообщлось, что 10 компаний размещают на своих сайтах неточную информацию о стоимости услуг.

28 января административная коллегия Киевского областного отделения АМКУ начала рассмотрение дела.

2 декабря 2020 года Антимонопольный комитет обязал туристических операторов в Украине указывать цену на туры на своих сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют".

24 декабря 2020 года украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривне, хотя раньше туроператоры указывали стоимость туров, используя "внутренний" курс доллара.

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