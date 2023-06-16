Выплаты планируют начать в течение недели.

Кабинет министров выделил 560 миллионов гривен для выплаты единовременной государственной помощи в размере 5 тысяч гривен каждому пострадавшему от наводнения, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Также даем поручение Министерству социальной политики, Министерству по вопросам реинтеграции, Министерству экономики как можно скорее разработать проект решения о порядке использования этих средств, чтобы в недельный срок мы начали такие выплаты", - сказал он.

Кроме этого, по словам Шмыгаля, правительство начало переговоры с международными организациями о дополнительных выплатах из их фондов пострадавшим от наводнения.

Премьер также отметил, что на последнем селекторном совещании с руководителями пострадавших областей было поручено создать реестр пострадавших громад, что станет отправной точкой для выплаты компенсаций. Всего это почти 200 населенных пунктов с населением 1,4 миллиона человек из громад Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

"Во исполнение поручения президента разработали механизм компенсации за поврежденные и разрушенные дома. Компенсационный механизм будет аналогичен программе "єВідновлення", но учитывая ситуацию в регионе, подача заявки будет происходить через органы местного самоуправления. Человек будет выбирать один из двух вариантов – либо приобрести себе другое жилье, либо взять деньги на самостоятельный ремонт или восстановление собственного дома", - сказал он.

Также он добавил, что для осуществления этих выплат из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии прямо сейчас правительство выделяет более 980 млн грн. По его словам, рассматривается возможность строительства нового жилья в пределах Херсона и в населенных пунктах области для тех людей, которые потеряли собственные дома из-за наводнения.

Средства на ликвидацию вооруженной агрессии РФ

Кроме этого, на заседании правительство направило 6,6 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины.

"Это ремонты и строительство школ, детских садов, больниц, жилых домов, строительство и реконструкция водопроводов и канализации, теплосетей, бурение артезианских скважин", - сказал Шмыгаль.

Отдельным постановлением Кабмин направил 4,4 млрд грн субвенции местным бюджетам на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию объектов социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферы. Из этих средств почти 460 миллионов получит Херсонщина, а еще более 190 миллионов - Николаевщина.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего начался неконтролируемый выток днепровской воды из Каховского водохранилища. Были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Больше всего пострадало временно оккупированное Левобережье Херсонщины.

Предварительно экологические убытки от теракта россиян уже превысили 55 млрд грн. Также прогнозируется уменьшение урожаев зерновых и зернобобовых в этом году на 10% из-за затопления сельскохозяйственных угодий.

Восстановление дамбы Каховской ГЭС на сегодня оценивают в 2 миллиарда евро.

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