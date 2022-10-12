Некоторые продукты в Украине будут дорожать из-за увеличения стоимости сырья, сообщили аналитики.

Производители свежих молочных продуктов планируют увеличить стоимость своей продукции.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

"Несмотря на снижение темпов роста продаж, производители намерены и дальше поднимать цены на свои продукты, объясняя это увеличением стоимости сырья. Однако существенным подорожание все же быть не должно", - отметили аналитики.

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По их словам, показатели продаж свежих молокопродуктов сейчас улучшились лишь по сравнению с летними месяцами. На самом же деле в целом потребление продуктов этой категории остается примерно на 18% меньше прошлогоднего уровня.

Эксперты подчеркнули, что в октябре рост производства свежих молочных продуктов, скорее всего, совсем прекратится. А у операторов будет меньше возможностей использования акционных распродаж.

Рост цен в Украине 2022 - важные новости

Как сообщал УНИАН, по словам генерального директора Ассоциации производителей молока Анны Лавренюк, в Украине ожидается рост цен на молочную продукцию ориентировочно на 10% до конца года.

В начале октября заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что продукты питания в Украине в ближайшее время подорожают еще на 10-15%.

Журналисты узнали, что в проекте госбюджета на 2023 год Кабмин спрогнозировал инфляцию на уровне 30,6%. Верховная Рада уже утвердила проект бюджета в первом чтении.

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