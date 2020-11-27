Доходы местных бюджетов уменьшаются на 1 млрд 789,3 млн грн, но при этом трансферты из государственного бюджета местным бюджетам увеличены на 1 млрд 979,4 млн грн.

Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает увеличение финансового ресурса местных бюджетов на 190,1 млн грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу.

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Так, доходы местных бюджетов уменьшаются на 1 млрд 789,3 млн грн, но при этом трансферты из государственного бюджета местным бюджетам увеличены на 1 млрд 979,4 млн грн.

Как сказано в документе, уменьшение доходов местных бюджетов вызвано решением перенести с 1 июля на 1 декабря 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6500 грн.

Хронология событий

Кабмин на своем заседании 26 ноября утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

27 ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

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Автор: Дмитрий Шварц