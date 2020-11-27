С 1 января минимальная зарплата должна повыситься до 6 тысяч гривень.

Запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"1 июля планировалось 6500 гривень, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", - сказал он.

Что этому предшествовало

Ранее в проекте государственного бюджета на 2021 год был заложен дефицит в 6% валового внутреннего продукта, а также повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января следующего года до 6 тысяч гривень, а с 1 июля – до 6,5 тысячи гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц