Повышение минималки переносится на декабрь 2021 года / фото УНИАН

Запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривень переносится на 1 декабря.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"1 июля планировалось 6500 гривень, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", - сказал он.

Что этому предшествовало

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Автор: Дмитрий Шварц