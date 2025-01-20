Семья Трампа проявляет растущий интерес к криптовалютам

Общая стоимость мемкоина Дональда Трампа за выходные выросла более чем до 14 миллиардов долларов, а затем упала после запуска конкурирующей монеты его женой Меланией.

Издание Financial Times пишет, что запуск криптовалюты $TRUMP вызвал обвинения в том, что будущий президент использует энтузиазм своих сторонников для получения финансовой выгоды.

С момента запуска криптовалюта, в которой Трампа владеет наибольшим пакетом акций, взлетела с 6 долларов до пиковой отметки в 75 долларов, в результате чего стоимость монет в обращении превысила 14 миллиардов долларов, согласно данным Coinbase.

Видео дня

Но в воскресенье, 19 января, супруга избранного президента объявила о запуске конкурирующего мемкоина $MELANIA. К вечеру рыночная стоимость монеты будущей первой леди достигла 8,5 миллиарда долларов, согласно данным DEX Screener.

Стоимость монеты самого Трампа рухнула сразу после объявления, упав с 75 долларов до чуть более половины этой суммы, что, по данным Coinbase, стерло около 7 миллиардов долларов с рыночной стоимости $TRUMP. Позже он восстановил часть своих потерь.

Быстро растущая стоимость токена Trump уже сделала его одним из крупнейших "мемкоинов" на криптовалютном рынке. Около 80% токенов будут принадлежать компании CIC Digital, связанной с Trump Organization, и предприятию, совладельцем которого является CIC, под названием Fight Fight LLC.

Токены, принадлежащие инсайдерам, разблокируют для продажи в течение следующих 3-12 месяцев и будут доступны для продажи в течение четырехлетнего срока правления Трампа.

"Владение Трампом 80% акций и выбор времени запуска за несколько часов до инаугурации - это хищничество, и многие, вероятно, пострадают от этого", - сказал Ник Томайно, венчурный капиталист.

Запуск криптовалюты застал многих врасплох, но Binance, Coinbase и Kraken, три крупнейшие криптовалютные биржи, с тех пор объявили о планах торговать монетой Трампа на своих площадках.

Семья Трампа проявляет растущий интерес к криптовалютам. Избранный президент США и трое его сыновей продвигают World Liberty Financial, криптовалютное предприятие, созданное его давними деловыми партнерами и другими людьми, а компания Трампа в социальных сетях безуспешно пыталась купить Bakkt, площадку для торговли криптовалютами.

Токены Мелании "призваны служить выражением поддержки и причастности к ценностям, воплощенным в символе MELANIA". Это не "инвестиционная возможность, инвестиционный контракт или ценная бумага любого типа".

Энтони Скарамуччи, бывший директор по коммуникациям, ставший критиком Трампа, также высказался по поводу запуска.

"Мемкоин Трампа - это плохо для криптовалютной индустрии. Не обманывайте себя", - говорится в его сообщении.

Криптовалюта Трампа - что известно

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.

Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

Вас также могут заинтересовать новости: