По словам Пацкана, самым большим вызовом для выполнения бюджета в этом году является привлечение государственных заимствований.

По состоянию на 1 декабря план по расходам общего фонда государственного бюджета на 2020 год недовыполнен на 101 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

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«С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается и на 1 декабря уже составила 101 млрд грн. Поэтому все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов», - написал он.

По словам Пацкана, ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии, отметил он.

Пацкан подчеркнул, что самым большим вызовом для выполнения бюджета в этом году является привлечение государственных заимствований. Именно их недополучение повлекло невыполнение плана поступлений общего фонда в январе-ноябре на 141 млрд грн.

«Для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год. Это нереально. В ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов – 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах», - резюмировал он.

Хронология событий

По данным Министерства финансов Украины, за январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда за отчетный период в сумме 236,9 млрд грн.

Заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированного показателя.

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Автор: Богдан Слуцкий