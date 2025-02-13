Андрей Пышный считает, что дропов не было бы, если бы банки должным образом проверяли клиентов.

Нацбанк готов отменить ограничение в 150 000 гривень на исходящие переводы с карты на карту через один-два месяца. Для этого банки должны продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes напомнил, что в регуляторе и ранее объясняли, что эти ограничения временные и сами по себе не смогут побороть такое явление, как дропы. Сделать это можно только комплексом мер, в частности законом о реестре дропов, на принятие которого рассчитывает НБУ.

Кроме мер регулятора, банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля и применять риск-ориентированный подход, построенный на принципе "знай своего клиента", отметил глава Нацбанка.

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Пышный считает, что дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента и принимали во внимание его трансакционную историю.

"Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективными, НБУ, как и обещал, отменит ограничения в 150 000 гривен для карточных переводов", - отметил глава НБУ.

Ограничения на карточные переводы в Украине - главные новости

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривень. Соответствующие положения содержит меморандум, подписанный украинскими банками.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривень в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысячь гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 гривень в месяц.

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