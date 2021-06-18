Курс гривни к евро укрепился до 32,29 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

100 USD США – 2719,35 (18 июня – 2717,12);

100 EUR – 3228,82 (18 июня – 3244,24).

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Курс на межбанке 18 июня

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,20/27,22 грн/долл., к евро - на уровне 32,39/32,42 грн/евро.

Курс в предыдущий рабочий день

Национальный банк Украины на пятницу, 18 июня, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий