Курс гривни к евро укрепился до 32,44 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 33 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеНацбанк сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых

Курс на межбанке 17 июня

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,17/27,20 грн/долл., к евро - на уровне 32,43/32,45 грн/евро.

Курс валют днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 17 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий