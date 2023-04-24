В Украине увеличивается количество пенсионеров и запрос на накопление.

Украинцы смогут начать накопительную пенсию по меньшей мере через год, потому что нужно время для создания инфраструктуры для сбора и администрирования платежей. Об этом сказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"Накопительная пенсия нужна. У нас увеличивается количество пенсионеров, и уже ощутимо, что люди хотели бы иметь свои счета и сами больше оперировать вкладами, которые они вносят", - сказала она.

Министр отметила, что сначала нужно сделать соответствующую инфраструктуру для такой реформы.

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"Для того, чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк, потому что видим, что люди в большинстве доверяют государственным банкам. Хотя в дальнейшем зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. У людей будет выбор, куда вкладывать и как инвестировать свои средства", - пояснила она.

При этом, по ее словам, нужно построить и цифровые системы сбора, и администрирования, чтобы это было дешевле и быстрее для каждого человека. "Для этого нужно время, как минимум год, чтобы полноценно это запустить", - сообщила министр.

Итак, по словам Жолнович, принятие закона о накопительной пенсии, и его старт не означает, что сразу начнут собирать средства. Сначала нужно предпринять подготовительные действия.

По закону, средний взнос, который бы сохранял расходы и средства в их эквиваленте – не менее 7-10% их уплаты. Но пока обязательный взнос от работодателя должен составлять 3%, остальное должен вкладывать сам работник.

Накопительная пенсия в Украине - что известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал внедрение обязательного пенсионного накопления одним из приоритетов работы правительства на 2023 год. По его данным, это позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Согласно пояснительной записке к документу, пенсионная реформа должен заработать с 1 января 2024 года и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

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