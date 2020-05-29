Шмыгаль сообщил, требует ли МВФ от Украины повышения пенсионного возраста

Новая программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность получить кредиты от других международных институтов, сообщил премьер.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от Украины проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время эфира на одном из телеканалов.

«Программа не требует от нас и там нет условий по осуществлению структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в Украине и будут происходить, несмотря на кризисные явления», - сказал он.

«Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка», - добавил глава правительства.

Премьер также напомнил, что первый транш от МВФ Украина планирует получить 6 июня.

«Мы сегодня завершили переговоры с МВФ, президент сегодня провел телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора, получение первого транша», - сказал он.

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«Программа на 18 месяцев, кредит на пять лет, сумма – 5 миллиардов долларов. Это кредит по программе standby с довольно упрощенными, который даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий корона-кризиса, которые уже есть. Первый транш прописано 1,9 миллиарда долларов в июне месяце, 5-6 числа ожидаем, далее на осень 1,6 миллиарда долларов и в следующем году – 1,5 миллиарда долларов», - добавил он.

Новая программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность получить кредиты от других международных институтов.

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«Эта программа дает нам возможность двигаться вперед с нашими другими партнерами – Европейский Союз, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Общая сумма, которую мы берем, она на уровне 10 миллиардов долларов. Все эти вещи взаимосвязаны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает утверждения Международным валютным фондом программы stand-by в размере 5 млрд долл. на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в размере 1,9 млрд долл. будет выделено на следующий день.

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