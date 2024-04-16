Пенсионеры, старше 70 лет, могут рассчитывать на доплаты.

Некоторым украинским пенсионерам могут насчитывать специальные надбавки к пенсии. В частности, речь идет о доплатах по возрасту.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что такая доплата начисляется гражданам старше 70 лет. При этом общий размер пенсионной выплаты должен составлять не более 10 340,35 гривни.

Надбавка по возрасту составляет:

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для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривень;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривень;

от 80 лет – 570 гривень.

Такая надбавка начисляется автоматически и прибавляется к основной пенсии.

Кроме того, работающие пенсионеры могут получить надбавку за каждый год новоприобретенного стажа. Эта доплата также начисляется автоматически, после планового перерасчета. Надбавка за каждый год стажа сейчас составляет 23,61 гривни - 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Пенсии в Украине - последние новости

С 1 марта в Украине провели индексацию пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитали пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также это касаются граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

По состоянию на 1 апреля 2024 года размер средней пенсии в Украине составлял 5743,27 гривни.

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