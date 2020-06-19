Глава Минфина пообещал ежегодный пересчет пенсий в Украине

Министр считает, что проведение ежегодной индексации является нормальной практикой.

Индексация пенсий, которая в этом году была проведена в апреле, будет проводиться ежегодно.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"В тот момент, когда было назначено наше правительство, мы начали ответственно заниматься этим вопросом, и изменениями в бюджет в апреле были предусмотрены средства Пенсионного фонда на индексацию пенсий. Более того, хочу сказать, что мы предполагаем индексацию и в следующем году, то есть это нормальная практика, когда мы проводим индексацию ежегодно", - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года была проведена индексация пенсий на 11%.

Также с апреля 2020 года была введена ежемесячная выплата в размере до 500 гривень пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

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