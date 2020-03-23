В Кабмине рассказали, когда пенсионеры получат одноразовую доплату

Одноразовые выплаты также получат лица с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Пенсионеры, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень, в апреле получат одноразовую выплату в размере 1 тысячи гривень, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга.

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"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сказала Лазебная.

Также министр сообщила, что в мае правительство проведет индексацию трудовых пенсий. Размер индексации составит 11%.

"Вторая наша инициатива – с мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров", - отметила министр.

Кроме того, Лазебная рассказала о введении с мая доплаты в размере 500 гривень к пенсии для 1,5 миллиона пенсионеров, достигших 80 лет.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривень. Я хочу отметить, что и 1 тысяча гривень, и индексацию Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никому никуда не нужно обращаться", - подчеркнула министр соцполитики.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины с 1 апреля будет готов выплатить 1 тысячу гривень пенсионерам, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривень, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий, для чего будет выделено дополнительно 10 миллиардов гривень.