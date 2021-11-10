Средства семьи Суркисов все время находились на счетах Приватбанка вплоть до момента его национализации, заявил Игорь Алексеев.

Семья Суркисов, и в частности Игорь Суркис, являются лишь вкладчиками Приватбанка и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и Приватбанком. И последний раз совсем недавно: в начале октября. Продолжать доказывать обратное – это на белое говорить черное. Упорство, с которым некоторые представители Нацбанка это делают, сродни юношескому максимализму: нет аргументов, одни эмоции", – сказал адвокат.

Читайте такжеПриватбанк подтвердил наличие средств компаний семьи Суркисов на своих счетахПо словам Алексеева, даже простому обывателю понятно, что вкладчик – это клиент банка, а не один из его работников и тем более руководителей финансового учреждения.

"Скажите, пожалуйста, как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения? Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, вероятно, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах Приватбанка вплоть до момента его национализации", – подытожил Алексеев.

Как сообщалось ранее, Приватбанк подтвердил, что депозитные средства компаний семьи Суркисов не списаны со счетов финансового учреждения.

Автор: Григорий Бондарь