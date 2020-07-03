"Повысить уровень инфляции и ослабить гривню": Смолий рассказал, в чем именно заключалось давление на НБУ

По словам Смолия, звучали призывы установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам.

Давление на руководство Национального банка Украины проявлялось в призывах повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс гривни до 30 грн/долл.

Об этом сообщил экс-глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, после того как Рада уволила его с занимаемой должности.

"На многих советах при участии народных депутатов, представителей правительства, премьер-министра и президента звучали призывы о том, что НБУ должен залить экономику деньгами, что Нацбанк должен изменить наши регуляторные акты, чтобы не регулировать банковский сектор, установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам. И доходило до того, что нам говорили "мы заложили в бюджет инфляцию 11% и курс 30 грн/долл., а вы не хотите этого делать". Я это расцениваю как давление", – заявил Смолий.

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Он подчеркнул, что в течение длительного времени в отношении менеджмента Нацбанка осуществлялись систематическое политическое давление и травля с целью согласования решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого стоить украинской экономике и украинцам в более отдаленной перспективе.

"Я говорю о таких решениях как неконтролируемая эмиссия денег для правительства, накрутка инфляции под заложенный в бюджет показатель и искусственная девальвация гривни в интересах экспортеров", – добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

15 марта 2018 года Верховная Рада назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

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