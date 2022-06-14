По словам главы Госагентства по развитию туризма Марьяны Олеськив, туристическая отрасль страны только входит в период наибольших экономических потерь.

За первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма Украины.

"За первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических – на 7%", - говорится в сообщении.

Наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые четыре месяца текущего года уплачена отелями и санаториями – почти 370 млн грн. Но она все же меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Зафиксирован значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств, которые уплатили в госбюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году. Аналитики связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники.

По словам главы агентства Марьяны Олеськив, туристическая отрасль страны только входит в период наибольших экономических потерь.

"Поскольку в Украине в принципе февраль и март – всегда период низкого сезона, то и потери пока незначительны. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре обычно стартовал деловой сезон. Таким образом, мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь", - отметила руководитель ГАРТ.

Отдых во время войны:

Несмотря на войну, многие жители Украины строят планы на летний отдых в 2022 году.

По состоянию на 2 июня 2022 года пляжный сезон в Киеве начинать не планировали по ряду причин, одна из которых – безопасность посетителей и проведение проверок территорий на наличие взрывоопасных предметов.

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