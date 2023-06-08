Из-за коррупции и контрафакта на рынке подакцизных товаров (в частности, табачных изделий) в прошлом году в бюджет не поступило 20 млрд грн. Офис президента готов решать эту проблему.

Об этом заявила народный депутат и секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины Галина Янченко в своем телеграм-канале.

"20 млрд. гривен - это огромные средства для воюющей страны с огромным бюджетным дефицитом. Очень плохо, что на эту тенденцию уже начали обращать внимание западные медиа", – заявила Галина Янченко.

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Она также отметила, что недавно отправляла депутатское обращение в Офис президента и Кабинет Министров Украины с предложениями, как закрыть крупнейшие коррупционные схемы и увеличить поступления средств в бюджет без повышения налогов – в т. ч. по борьбе с теневым рынком подакцизных товаров.

В официальном ответе от 6 июня 2023 г. на данное письмо в Офисе президента Украины отметили: "Поддерживаем необходимость кардинального усиления работы по решению проблемы, связанной с нелегальным оборотом табачных изделий. ( ... ) Учитывая обострение данной проблемы, по состоянию на начало II полугодия 2022 г., а также инициативу Европейской Бизнес Ассоциации по необходимости наработки действенных механизмов противодействия росту уровня нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, офис президента Украины в сентябре прошлого года обратился в Кабинет министров Украины с предложением о принятии системных мер по урегулированию соответствующей проблемы".

В Офисе президента Украины также напомнили о недавнем решении Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от 8 мая 2023 г., в котором в частности предусмотрена подготовка законопроекта о запрете реализации сигарет в магазинах беспошлинной торговли (duty free) во время военного положения.

Реализация сигарет с маркировкой duty free вне магазинов беспошлинной торговли сейчас составляет около половины всех нелегальных сигарет, продаваемых в Украине.

Из-за закрытия аэропортов во время войны количество магазинов беспошлинной торговли в Украине сократилось втрое, но при этом производство сигарет duty free снизилось лишь на четверть.

"Каждая гривна в бюджет важна для фронта", - отметила народный депутат, секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины Галина Янченко.

Напомним, по результатам мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который систематически проводится Kantar Украина, в начале 2023 г. доля нелегальных сигарет достигла 20,2% всего рынка табачных изделий Украины. За последние три года доля нелегальных сигарет в Украине выросла втрое