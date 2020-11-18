Доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за коммунальные услуги.

Долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, наиболее критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях – долги жителей каждого из этих регионов превышают два миллиарда гривень. Лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ровенской, Кировоградской и Черкасской областях.

В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

К примеру, за тепло и горячую воду долг населения по состоянию на 30 сентября текущего года составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии – 4,98 млрд гривень.

Как заявляла ранее Ассоциация поставщиков энергоресурсов, после открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей. По данным Ассоциации, за потребленное в сентябре 2020 года «голубое топливо» рассчиталось чуть более 40% домохозяйств.

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Автор: УНИАН