В случае отказа следует обратиться с жалобой к непосредственному руководству отделения банка или обменника.

Кассиры в отделениях банка или валютообменных пунктах не имеют права отказывать в принятии купюр иностранной валюты, если такие купюры прошли детектор и счетчик.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время телемарафона, отметив при этом, что если гражданам вдруг отказывают в принятии валюты, пытаясь предъявить какой-то приказ или объясняя что-то, всегда можно обжаловать эти действия, обратившись к руководству банка непосредственно в этом отделении.

"Теперь кассир в отделении банка, в валютообменном пункте не имеет права вам отказать, если валюта, купюра, которую вы ему даете для обмена, прошла счетчик и прошла детектор. Все. Точка. Я хочу, чтобы услышали это все – и валютообменники, и граждане", - сказал Пышный.

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Что делать, если в обмениках не примимают валюту

Ранее УНИАН писал о том, что в обменниках могут отказать в обмене изношенных долларовых купюр в случае, если:

купюра имеет несколько повреждений;

купюра очень изношена;

купюра разорвана;

на купюре есть пятна.

В этих случаях банк или финансовое учреждение (обменник) может предложить отправить купюру на инкассо - то есть, на обмен в иностранный банк. Но за это придется заплатить - 10-30% от номинала банкноты. То есть, если отправить на инкассо 100 долларов, то обратно можно вернуть только 70.

В июне 2023 года сообщалось о том, что украинские обменники не хотят принимать устаревшие банкноты, или же предлагают обменять их с комиссией - например, старыми считаются купюры, выпущенные в 1996 году. Национальный банк Украины дал разъяснение, имеют ли право обменники отказывать в обмене долларов, в каких случаях могут отказать и как поменять валюту.

Все долларовые купюры, выпущенные с 1914 года, считаются действительными, а коммерческие и государственные банки обязаны их принимать.

Если же банк или небанковское финансовое учреждение нарушают нормативно-правовые требования Национального банка и права потребителя при обмене валюты, потребителю советуют обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. В случае, если со стороны руководства реакции не будет, нужно обратиться в Национальный банк.

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