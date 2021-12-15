При этом рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили почти 90% новых соглашений.

Украинские банки за 10 месяцев 2021 года выдали 8,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 7 млрд грн, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

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Согласно обнародованным данным, в частности, в октябре этого года банки выдали 963 ипотечных кредита на общую сумму 774 млн грн.

Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% от всех выданных ипотечных кредитов.

При этом рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили почти 90% новых соглашений.

Средняя сумма договора в октябре уменьшилась до 803,9 тыс. грн с 858,1 тыс. грн в сентябре.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в октябре 14,9% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. С начала года ставки снизились на 2,0 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.

Удешевление ипотеки в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Богдан Слуцкий