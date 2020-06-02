Вместо бумажных: в Украине завтра появится новая 10-гривневая монета (фото, видео)

На этом Нацбанк планирует завершить процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни.

Национальный банк Украины с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривень, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

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"Это часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривень завершит этот процесс", - говорится в сообщении Нацбанка.

В банке добавляют, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривни сократится до оптимального размера - 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень). Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии и т.д.)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ранее вводил в оборот ряд новых банкнот и монет национальной валюты. В частности, с 20 декабря прошлого года введены в обращение монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень. В этом году, с 25 февраля, Нацбанк выпустил в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень.

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