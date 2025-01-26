ЕЦБ решил отказаться от этой купюры еще в 2019 году.

Европейский центральный банк еще несколько лет назад отказался от банкноты евро с наибольшим номиналом. Речь идет о купюре в 500 евро.

Отмечается, что регулятор в 2019 году принял решение отказаться от выпуска банкноты номиналом 500 евро. В ЕЦБ объяснили свое решение тем, что банкноту часто использовали мошенники, а в торговых операциях ее использовали редко.

В то же время банкноты номиналом 500 евро остаются действительными и законным платежным средством.

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Стоит отметить, что Европейский центральный банк сейчас выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро и чеканит монеты номиналами 1, 2, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 евро.

Какие купюры выводят из обращения в Украине

Национальный банк Украины сообщил, что с 1 ноября 2024 года вместе с другими банками постепенно начал изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривень. Это решение коснется купюр старого образца, которые выпустили в период с 2003 по 2007 год.

Изъятые купюры утилизируют, а их место займут банкноты аналогичного номинала нового образца, речь идет о гривнях, выпущенных с 2014 года.

16 января 2025 года стало известно, что в наличном обороте на 24,5% сократилось количество банкнот номиналом в 200 гривень.

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