Такая поддержка фермеров также будет полезна для глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Нидерланды предоставят 100 миллионов евро через Всемирный банк в виде гарантий для финансирования аграрных компаний в Украине, а также на закупку генераторов, чтобы помочь людям пережить предстоящую зиму.

Об этом заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Лизе Шрайнемахер на весенней встрече Всемирного банка в Вашингтоне, пишет NL Times.

По словам министра, это первая конкретная реализация 2,5 млрд евро, которые Нидерланды пообещали Украине на этот год в виде помощи на восстановление. Эта большая сумма в основном направлена на военную помощь, но Шрайнемахер заверила, что другие варианты поддержки также тщательно изучаются.

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"40 миллионов евро будут использованы специально для сельскохозяйственных предприятий, чтобы они могли купить семена или заменить сломанную сельскохозяйственную технику в этом сезоне... Эти предприятия просто возьмут кредит в местном банке, но поскольку банки там, естественно, сейчас не желают кредитовать, будет гарантия, что банк вернет свои деньги в любое время. Тогда банк также будет более склонен давать кредит быстрее", - сообщила министр.

По словам Шрайнемахер, это поможет не только украинскому агросектору. Поддержка также была бы полезна для глобальной продовольственной безопасности, поскольку Украина экспортирует много зерна.

Остальная сумма из 100 миллионов евро предназначена не только для закупки генераторов, но и для ремонта, например, дорог. Ожидается, что генераторы не понадобятся до следующей зимы, поэтому они будут доставлены осенью.

Шрайнемахер добавила, что пока не знает, в какие проекты по восстановлению Украины Нидерланды вложат больше денег. Но поддержка по обезвреживанию противопехотных мин занимает первое место в списке, "потому что люди все равно хотят вернуться домой в безопасность".

Министр заявила, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и если потребуются дополнительные средства сверх уже заявленных 2,5 млрд евро, правительство рассмотрит этот вопрос. Ранее в этом месяце министр финансов Сигрид Кааг также заявила, что хотела бы поговорить о дополнительной финансовой поддержке нашей страны, пострадавшей от разрушительной войны.

Помощь Украине от Нидерландов

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которую передали после полномасштабного вторжения России. В него вошла техника и оружие, которые Украина уже получила и которые ей только обещали передали.

Ранее стало известно, что Нидерланды в 2025 году передадут Военно-Морским силам Украины два минных тральщика. Обучение украинских экипажей по управлению этими судами начнется во второй половине этого года. Корабли этого класса находятся на вооружении у семи стран мира.

В целом, Нидерланды с первых дней полномасштабной войны России против Украины присылают помощь. А недавно страна объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 274 миллиона евро.

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