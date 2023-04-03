Часть денег пойдет на гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры.

Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи на сумму 274 миллионов евро.

Об этом заявил министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер, которую приводит Telegraaf.nl. По его словам, общий объем помощи для Украины в этом году превысит 2 миллиарда евро.

"Эта помощь на 274 млн евро выделяется из 2,5 млрд евро, зарезервированных правительством Нидерландов для поддержки Украины в 2023 году", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что 180 млн евро будет направлено на гуманитарную помощь, здравоохранение, энергоснабжение, восстановление жилья и инфраструктуры, а также разминирование сельскохозяйственных земель.

Еще 94 млн евро потратят на нелетальную помощь, укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, защиту и сохранение украинской культуры.

Кроме того, Шрайнемахер назначила экс-дипломата Рона ван Дартела специальным посланником для более активного привлечения нидерландского бизнес-сообщества в восстановлении Украины. Он должен установить контакты между нидерландскими компаниями и украинскими властями, определить конкретные потребности Украины и найти области, где могут пригодиться опыт и знания Нидерландов.

Война в Украине - помощь Нидерландов

Нидерланды с первых дней полномасштабной войны в Украине присылают помощь. Это было легкое пехотное вооружение и тяжелая боевая техника.

Как ранее сообщал УНИАН, Нидерланды в 2025 году предоставят Военно-Морским силам Украины два минных тральщика.

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