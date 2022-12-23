Официальный Амстердам обещает поддерживать Киев, пока продолжается российская агрессия.

Нидерланды предоставят Украине 2,5 миллиарда евро финансовой помощи для отражения российской агрессии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической стойкостью, восстановлением критической инфраструктуры", – написал Зеленский в своем Телеграм.

В свою очередь Марк Рютте заверил, что Нидерланды будут помогать Украине в военной, гуманитарной и дипломатической сферах, пока Россия продолжает свою агрессию.

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По его словам, эти 2,5 миллиарда евро пойдут на военную и гуманитарную помощь, на ремонт инфраструктуры и для финансирования работы специалистов по расследованию военных преступлений.

"Украина может положиться на Нидерланды. Мы только что подтвердили это в нашем разговоре с Владимиром Зеленским", – заявил Рютте.

Помощь Украине от Нидерландов

Официальный Амстердам оказывает военную помощь Украине с первых дней полномасштабного российского вторжения. Если поначалу речь шла о легком пехотном вооружении, то затем Нидерланды начали поставлять и тяжелую боевую технику.

Помимо прямых поставок оружия, правительство этой страны перечисляет Украине финансовую помощь.

В ноябре парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма. Также страна выразила готовность организовать военный трибунал для россиян.

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