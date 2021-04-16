Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 9,7%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 2,8%, или на 2,82 млрд грн, до 97,005 млрд грн.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

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Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины уменьшилась до 9,7%, а по сравнению с началом года объемы вложений выросли на 12,6 млрд грн, или на 14,9%.

Как менялись показатели

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре 2020 года остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря 2020 года привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В 2020 году объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины сократился на 27,1% по сравнению с предыдущим годом, или на 31,4 млрд грн, до 84,374 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий