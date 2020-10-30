Текущие объемы вложений снизились на 32% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 0,8%, или на 641,85 млн грн, - до 78,6 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 8,86%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 37,1 млрд грн, или на 32%.

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Предыдущие вложения

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

По состоянию на 7 сентября 2020 года международные резервы Украины превысили $29 миллиардов.

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Автор: Екатерина Жирий