Рост международных резервов произошел благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Международные резервы Украины в августе выросли на 1% и составили, по предварительным данным, 29,05 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, рост международных резервов произошел, прежде всего, благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Покупка валюты на межбанке

Отмечается, что в общем динамику резервов в течение августа определяли, в частности, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"В августе предложение валюты превышало спрос, и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил 460,5 миллиона долларов. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились", - говорится в сообщении.

Продажа гособлигаций

Также, по данным регулятора, на динамику резервов повлияли и операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 миллиона долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

"В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 645,2 миллиона долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 496,5 миллиона долларов уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Национальный банк выплатили 204,5 миллиона долларов (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда", - сообщили в НБУ.

Изменение курсов валют

Согласно сообщению, также произошла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют, и в прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 миллионов долларов

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Что этому предшествовало

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа текущего года составили 28,802 миллиарда долларов, что на 1% выше показателя месяцем ранее.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

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Автор: Екатерина Жирий