Уход Wella критичен для российской индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли.

После 28 лет работы на российском рынке крупнейший немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company заявил об уходе с российского рынка.

Решение было принято на фоне полномасштабнго военного вторжения России на территорию независимой Украины.Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Как пишет издание, уход Wella критичен для индустрии — это был первый зарубежный производитель профессиональной косметики, с которого началась работа отрасли.

Wella Company перестанет производить и продавать продукцию под своим брендом в России. Права собственности на бизнес передадут местным топ-менеджерам.

Ситуация на российском рынке:

Войска РФ ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Широкомасштабное вторжение России в Украину осудил фактически весь мир, многие страны ввели против государства-агрессора санкции.

Ряд иностранных компаний - например, Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, McDonald's и японская телеком-корпорация NEC Group приостановили сотрудничество с Россией.

19 апреля 2022 года немецкая компания Henkel, которая производит косметику и бытовую химию, изменила свою позицию и заявила о прекращении деятельности в России.

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