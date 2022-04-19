Нenkel осуждает войну РФ против украинского государства.

Немецкая компания Henkel, которая производит косметику и бытовую химию, изменила свою позицию и заявила о прекращение деятельности в России.

В заявлении компании говорится, что такое решение одобрено на фоне войны в Украине.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", - цитирует пресс-служба генерального директора Карстена Кнобеля.

В то же время в компании отметили, что Henkel будет сотрудничать со своими командами в России над деталями, чтобы обеспечить упорядоченный процесс завершения деятельности. Между тем 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и оплачиваться.

"Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить", - добавили в компании.

Напомним, в начале апреля в Henkel заявляли, что компания пока продолжит работу в России и примет дальнейшие меры в случае необходимости.

Войска РФ ворвались на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев, Херсон и Одессу.

Широкомасштабное вторжение России в Украину осудил фактически весь мир, многие страны ввели против государства-агрессора санкции.

Ряд иностранных компаний - например, Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, McDonald's и японская телеком-корпорация NEC Group приостановили сотрудничество с Россией.

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