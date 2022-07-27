По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских предпринимателей возобновили свою работу с начала войны.

Некоторые украинские предприниматели могут в условиях войны не только выстоять, но и развиваться, однако для этого необходимо приспособиться к новым реалиям, а также быть конкурентоспособным.

Об этом в комментарии УНИАН отметил руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

"Роль украинского малого и среднего бизнеса для страны сейчас приобретает еще большее значение. Предприниматели дают рабочие места, платят налоги, удовлетворяют спрос рынка своей продукцией и, в конце концов, не дают остановиться экономике. Однако это все возможно лишь при условии, что бизнес успешен и конкурентен. Казалось бы, в современных условиях это задача со звездочкой. Но такие примеры есть и они не единичны", - отметил Сыроватко.

По его словам, для развития в условиях войны бизнесу необходимо приспособиться к новым условиям.

"Чем быстрее мы примем новую реальность, тем эффективнее сможем себя в ней реализовать. С начала войны украинский бизнес переживает кардинальные изменения. Например, сфера продажи недвижимости вообще не могла функционировать из-за закрытия государственных реестров в первые месяцы российского вторжения. Из-за этого многим предпринимателям приходится быстро искать альтернативные варианты ведения бизнеса", - отметил он.

Также, по его словам, бизнесу стоит позаботиться о безопасности.

"Сложно думать о развитии бизнеса, если вы не уверены в том, что заказанную вами продукцию доставят, а клиенты смогут оплатить ту, что уже есть в наличии. Поэтому прежде всего позаботьтесь о гарантиях базовых составляющих вашей деятельности: заказа, оплаты и доставки. Если вы ведете бизнес в интернете, можете быть уверены в том, что используете безопасный канал оплаты, а доставка работает на тех территориях, куда вы планируете отправлять товары. В случае же, если же вы только решаете, как перевести собственное дело в диджитал, самый простой и одновременно безопасный способ — работать на онлайн-площадках по продаже товаров и оказания услуг", - подчеркнул Сыроватко.

При этом, по словам эксперта, предпринимателям нужно воспринимать новые вызовы как возможности

"Вынужденные изменения вроде релокейта бизнеса или новых запросов клиентов — это, безусловно, вызовы, которые влекут за собой трансформацию предприятия. Но вместе с тем, они могут стать источником новых возможностей. Например, вы можете попытаться удовлетворить новые потребности ваших клиентов, которые возникли в условиях войны. Я могу назвать не один успешный пример предпринимателей на OLX, которые не побоялись и переформатировать свое дело под требование времени", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских предпринимателей возобновили свою работу с начала войны.

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