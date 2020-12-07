Если же считать исключительно за выходные, то кафе и рестораны теряли почти треть оборота.

За неделю без карантина выходного дня не всем заведениям общественного питания удалось восстановиться - сейчас обороты ресторанов составляют лишь 93% от тех, что были до введения карантина выходного дня.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные сервиса автоматизации ресторанов Poster.

"До этого из-за карантина выходного дня кафе и рестораны потеряли в среднем 11% от недельного оборота. Если же считать обороты исключительно за выходные, то кафе и рестораны теряли до 27%", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

За первые сутки действия "карантина выходного дня" полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования.

В результате прекращена работа 1355 учреждений хозяйствования, деятельность которых запрещается в выходные дни.

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Автор: УНИАН