В банке заявили, что не владеют такой информацией.

Клиентка "ПриватБанка" из города Белая Церковь Киевской области заявила, что стала жертвой мошенников, которые списали с ее карты все деньги. Она предположила, что к мошеннической схеме могут быть причастны сотрудники банка.

Об этом она написала в отзыве на сайте "Минфин".

"Я тоже была клиентом "Привата" до недавнего времени, пока у меня мошенники списали все средства, и мои личные, так и кредитные... Причем я своих данных не давала никому... И доступа кроме меня нет... Мне кажется, что сами работники кому сливают информацию", - пишет женщина.

Она добавила, что несмотря на досудебное расследование банк продолжает начислять ей проценты.

"Вопрос в банк:" Уважаемые, а мои личные средства кто вернет???",- возмутилась клиентка.

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В ответ представитель банка написал, что его сотрудники не владеют указанной информацией.

"Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности, или более изощренными методами. Попробуйте вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте. Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег. Мы обратились к вам в личные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты и детальнее разобраться в ситуации", - говорится в ответе "Приватбанка".

Накануне сообщалось, что "Приват" без предупреждения заблокировал все счета мужчины: в банке сослались на закон о терроризме.

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Автор: Виолетта Орлова