Украинская торговая отрасль с начала полномасштабной войны возобновила свою работу на 90,7%.

За 9 месяцев войны почти до довоенного уровня возобновилась работа подавляющего количества торговых объектов ритейла.

Как свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Ассоциации ритейлеров Украины, которые переданы УНИАН, сейчас работает 14 тыс. 892 торговые точки. Это 90,7% от довоенного периода, когда общее количество торговых объектов ритейла составило 16 тыс. 415.

Соответственно, сейчас закрытых объектов – 9,3%. Это на 3% меньше, чем три месяца назад, но по сравнению с мартом, когда не работала почти треть торговых точек (29%), динамика восстановления составила 20,1%.

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"Позитивный тренд на восстановление начался уже с апреля и продолжается до сих пор, хотя сейчас этот процесс происходит значительно медленнее. За 9 месяцев войны почти до довоенного уровня восстановилась работа аптечного ритейла (сейчас работает 99% торговых точек), продуктового ритейла (работают 92,9% объектов торговли) и сетей АЗК (работает 92,9% торговых точек опрошенных компаний)", - говорится в сообщении Ассоциации ритейлеров.

Вместе с тем на конец ноября наименее восстановленными сферами являются торговля ювелирными изделиями (работает 69% торговых точек от довоенного уровня), торговля бытовой техникой и электроникой (83% действующих торговых точек) и строительными материалами (открыто 83% магазинов).

Экономика Украины во время войны

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году. По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%. В втором квартале 2022 года падение ВВП - на 37,2%

28 октября 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 года сократится на 32%.

Различным сферам экономики нанесен ущерб на миллиарды. В частности, в результате ракетных ударов России в Украине было значительно повреждено около 50% энергетической инфраструктуры. Еще часть – "полностью разрушена".

Убытки и недополученные доходы креативных индустрий из-за полномасштабной войны составляют более 15 млрд долларов. В том числе, повреждено или разрушено более 1,1 тыс. объектов культурной сферы.

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