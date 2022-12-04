Из-за отключения электроснабжения было испорчено товаров на 700 млн грн, ассортимент свежих продуктов сократился на 20%.

Сети магазинов закупают генераторы и Starlink, чтобы во время отключения электроснабжения работать как "пункты несокрушимости".

По состоянию на 23 ноября было обеспечено генераторами всего 10-15% магазинов, однако сейчас этот показатель значительно увеличивается. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что сети закупают не только генераторы, но и Starlink для обеспечения связи. Там, где нет технической возможности установить генератор, то устанавливаются аккумуляторы, они дают возможность работать 8-12 часов после отключения для магазина.

Видео дня

"Во-первых, происходят вещи, чтобы обеспечить работу магазина. Во-вторых, есть очень большая работа к тому, чтобы магазины стали "пунктами несокрушимости", - сказал эксперт.

Он привел пример, что в около 1089 магазинах "АТБ" есть возможность зарядить телефоны, также сеть магазинов "Коло" в Киеве и Одессе дает возможность зарядить телефоны через павербанки.

Глава ассоциации отметил, что из-за отсутствия электричества многие товары были испорчены. Это привело к убыткам примерно на 700 млн грн, но бизнес подстраивается. Есть большие гипермаркеты, которые заказывают большие мобильные рефрижераторы. Когда нет света, то товары, которые быстро портятся, туда переносятся.

"Мы видим, что уже сейчас ассортимент сократился на 20%", - отметил Жук.

Это сокращение в группе фреш, то есть продукты, которые быстро портятся.

"В течение января-декабря мы ожидаем, что большинство магазинов будет обеспечено генераторами или аккумуляторам и смогут работать", - сказал он.

Однако, если отключение электроснабжения продлится более 5 дней, то украинцы увидят сокращение количества магазинов и товаров, добавил эксперт.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2022 года Россия начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бомбят электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение, которое продолжается до сих пор.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

В Кабмине сообщили, что в Украине ощутимо сократился дефицит электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: