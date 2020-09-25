ГНС урезала все планы по наполнению госбюджета, чтобы ее показатели по налогам и сборам выглядели «прилично».

Об этом говорится в статье-расследовании сайта Dubinsky.pro.

«Все эти планы были урезаны. В Министерстве финансов поняли, что Налоговая не сможет выполнить показатели и уменьшили их. Для чего это делалось — понятно. Чтобы отчеты ГНС лучше выглядели, и чтобы руководители Налоговой службы могли заявлять о выполнении и даже о перевыполнении своих планов. Чтобы было о чем победоносно докладывать в Facebook, а может и премии потом получать», - отмечают журналисты издания.

По данным материала, в сентябре 2020 года ожидаемое выполнение урезанных индикативных показателей Минфина в общий фонд госбюджета прогнозируется на уровне 29 млрд 749,5 млн гривен. Это с перевыполнением 128,8%, которое привяжут уже к урезанному плану.

«А теперь посмотрим на докарантинный индикатив — это 32 млрд 104 млн гривен. Был именно такой план. И если пересчитать ожидаемые сборы в привязке к нему, то выполнение окажется на уровне 92,6 %. Никакого перевыполнения, как понятно, даже на план не выходим», - отмечено в статье.

Журналисты проанализировали ситуацию со сбором НДС и выяснили, что в соответствии с докарантинным планом сальдо НДС (начисление минус возмещение) составляло 8,3 млрд гривень, а в урезанном — 5,9 млрд гривень.

«В ГНС при Любченко любят оперировать понятием налоговая эффективность или налоговая нагрузка. Данные по ней можно найти в открытом доступе: в июне 2020 года составляла 3,33%, в июле 2020 года сократилась до 3,14%. По данным декларирования, в сентябре 2020 года налоговая нагрузка упала до 3,12%, а задекларированные обязательства — до 22,2 млрд грн. Если это не коррупция — тогда что?» - объясняют авторы материала.

В статье также отмечено, что по акцизам в сентябре также ожидается выполнение плана по сборам с произведенных в Украине подакцизных товаров на уровне 100,2%. Но если посмотреть структуру доходов, то это произойдет в основном за счет «перевыполнения» поступлений от табака и табачных изделий на 103,3% или 4,24 млрд гривень. В то время, как выполнение поступлений по спирту будет на уровне 62,1% или лишь 7,7 млн гривень. Это все при плане в 12,3 млн гривень.

Авторы материала также сообщают, что показатель так называемых налоговых скруток растет.

«По последним данным, сумма фиктивного НДС за последние четыре месяца менялась так: май — 2 млрд гривень; июнь — 2,7 млрд гривень; июль — 3 млрд гривень; август — не менее 3,5 млрд грн», - говорится в статье.

В материале отмечено: чтобы окончательно закрыть вопрос об «эффективности борьбы со скрутками» и «оперативности реагирования на налоговые риски» со стороны руководства Налоговой службы, стоит изучить деятельность фирм, осуществлявших незаконную деятельность в августе 2020 года. «Даже после публикации разоблачающих их данных на Dubinsky.pro схемы продолжают работать», - объясняют авторы статьи.

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Автор: УНИАН