Такое решение будет способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержке курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.

Правление Национального банка Украины приняло решение в пятый раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Как говорится в материалах регулятора, на протяжении последних трех месяцев показатель инфляции в годовом измерении почти не менялся.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов. Это будет способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержке курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что инфляция в течение последних месяцев стабилизировалась, хотя и остается на высоком уровне: по итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%.

"Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России. Сдерживали инфляцию и неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривни и налаживание логистики", - сообщили в НБУ.

Регулятор отмечает, что в то же время ценовое давление остается значительным из-за последствий войны, в том числе разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение цепей производства и снабжения. Кроме того, издержки бизнеса и в дальнейшем росли вследствие энергетического террора России. Инфляционные ожидания, несмотря на стабилизацию, оставались повышенными.

Учетная ставка в условиях войны:

20 января 2022 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых после увеличения ее до 9% в декабре.

24 февраля Россия вторглась на территорию независимой Украины.

3 марта 2022 года Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 10%.

2 июня правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых.

21 июля Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25% после ее повышения до этого уровня в июне.

8 сентября Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%.

20 октября 2022 года Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%.

8 декабря 2022 года Нацбанк в четвертый раз сохранил учетную ставку на уровне 25%.

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