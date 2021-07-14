В течение первого полугодия 2021-го ГУ ГНС в Днепропетровской области провело мониторинг "элитного" жилья по начислению и уплате соответствующего налога. Как результат: начислено налога на общую сумму почти 4 млн грн с учетом сроков ст. 102 Налогового кодекса Украины. Для сравнения - в прошлом году такие начисления составляли лишь 900 тыс. грн, сообщила в своем авторском блоге начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

Она также напомнила, что условия начисления и уплаты так называемого "налога на роскошь" не изменились. При наличии в собственности плательщика объекта или объектов жилой недвижимости, общая площадь которых превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 гривень в год за каждый такой объект жилой недвижимости.

Налог на недвижимость уплачивает владелец жилой недвижимости по месту налогового адреса (месту регистрации). Оплатить его необходимо в течение 60 дней со дня вручения Нур. Чтобы избежать начисления пени и штрафов, владелец недвижимости в определенных случаях должен сам проявлять инициативу: в частности, обратиться в свою налоговую по месту регистрации – в случае, если не получил вовремя уведомление, напомнила Анна Чуб.

"Скажем, у вас произошли изменения в регистрационных данных плательщика (вы переехали, снявшись с регистрации в одном месте и став в другом). Получите ли вы вовремя налоговое уведомление-решение по новому месту и сможете ли, соответственно, уплатить налог в определенный срок? Лишь в том случае, если оповестите контролирующий орган об изменениях: направите заявление в Госреестр физлиц – плательщиков налогов (ГРФЛ) по так называемой форме № 5ДР", – пояснила автор блога.

По ее словам, указанное заявление также можно подать в электронном виде через частную часть "электронного кабинета" с использованием квалифицированной электронной подписи.

"Квалифицированная электронная подпись дает возможность получать государственные услуги, в частности, электронные – на портале "Дія" и информацию из государственных реестров. Так, недавно Минцифры и ГНС упростили вход в "Электронный кабинет", и для быстрого входа у пользователя есть возможность воспользоваться QR-кодом и подтвердить личность через мобильное приложение "Дія",- подчеркнула она.

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Автор: Иван Бойко