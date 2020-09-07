Залогом теперь могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юрлицами не только в гривне, но и в долларах США и евро.

Национальный банк Украины расширил критерии приемлемости обеспечения по кредитам для экстренной поддержки ликвидности (Emergency liquidity assistance, ELA).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Что изменилось

«Отныне залогом по ELA могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами не только в гривне, но и в иностранной валюте - долларах США и евро - со сниженными корректирующими коэффициентами. В перечень приемлемого залога также включены имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами пятого класса (ранее - не ниже четвертого)», - сказано в сообщении.

Основания для отказа банку

Отмечается, что в то же время Нацбанк уточнил основания для отказа банку в заключении генерального договора о ELA и в предоставлении такого кредита. В частности, это будет касаться случаев, когда возможного объема ELA с учетом предложенного банком обеспечения будет недостаточно для покрытия прогнозного временного дефицита ликвидности банка.

«Изменения направлены на предупреждение негативного воздействия коронакризиса на финансовую стабильность. На сегодня банковская система имеет достаточную ликвидность, а экономика постепенно восстанавливается, но в случае второй волны пандемии в мире и углубления экономического кризиса банки будут иметь дополнительный инструмент для поддержания надлежащего уровня ликвидности», - отметили в НБУ.

Что такое ELA

Национальный банк ввел ELA в декабре 2016 года. Кредиты, полученные по инструменту ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных и других приемлемых ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Банки-должники

По состоянию на 31 июля долг платежеспособных банков по рефинансированию составил 12,7 млрд грн (неплатежеспособных — 36 млрд грн).

По состоянию на 1 июля 2020 года долги платежеспособных банков по рефинансированию НБУ составляли 9,2 млрд грн. За месяц они выросли до 12,7 млд грн.

По состоянию на 1 июня он составлял 11,5 млрд грн, на 30 апреля — 2,1 млрд грн.

17 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте обнародовал обновленные данные обо всех заемщиках, руководителях и бывших акционерах неплатежеспособных банков, которые должны вернуть долги согласно решению судов.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 млрд грн, а также у НБУ - на сумму более 20 млрд грн.

В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий