Средства поступают из разных стран.

На спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, поступило более 500 млн гривен (в эквиваленте).

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерёгин.

"Оперативная информация на сегодняшний день еще готовится, но по расчетам это уже больше чем полмиллиарда гривен. Мы чувствуем огромную поддержку от людей со всего мира, из разных стран поступают средства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Счет мультивалютный. Он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

За первый день на спецсчет поступило более 300 млн грн.