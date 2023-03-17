Ситуативное колебание текущего курса не будет слишком существенным – в пределах 0,3 грн за 1 долл. и 0,4-0,5 грн за 1 евро.

На следующей неделе, с 20 по 26 марта, на валютном рынке будет продолжаться период равновесия, и колебания валютного курса будут незначительными.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента казначейства банка "COMINBANK" Герман Марченко. "После периода незначительного укрепления гривни до 5% с изменением "коридора колебаний", продолжавшегося со второй половины февраля до начала марта, на валютном рынке продолжается период равновесия. Так, 20-26 марта ситуация на наличном рынке будет такой же, как на прошлой неделе: курс доллара будет находиться на уровне 38-39 грн/долл., а евро – 40-41 грн/евро", - сказал эксперт.

По его словам, на следующей неделе любые изменения будут малозаметны. Ситуативное колебание текущего курса не будет слишком существенным – в пределах 0,3 грн за 1 долл. и 0,4-0,5 грн за 1 евро.

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Марченко отметил, что, как и в течение двух предыдущих недель, на рынок положительно будут влиять несколько весомых факторов. В частности, системное наполнение бюджета за счет международных финансовых "доноров", экспорта зерновых и внутренних налогов и сборов, низкий уровень инфляции, равновесие между спросом и предложением на наличную валюту.

Также относительная стабилизация в энергетике Украины побуждает бизнес к возобновлению производства, увеличению "оборотов" собственной деятельности.

"Таким образом, в период с 20 по 26 марта на валютном рынке будет сохраняться относительный покой: при незначительных текущих колебаниях, новые курсовые пределы с высокой вероятностью останутся неизменными", - резюмировал эксперт.

Свежий курс доллара

Сегодня курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослабился на 4 копейки – до 38,79 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,10 грн/евро.

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