Средняя стоимость валюты в течение года может быть около 39,5 грн/долл.

По прогнозам экспертов, курс доллара в Украине к концу 2023 года может находиться в пределах от 36,6 грн/долл. (прогноз Concorde Capital) до 45 грн/долл. (прогноз Morgan Stanley).

Стоимость американской валюты до конца текущего года может увеличиться и снова перешагнуть отметку в 40 грн/долл., прогнозируют экономисты, передает "Обозреватель".

Отмечается, что средняя стоимость валюты в течение года может быть около 39,5 грн/долл., ожидается плавная девальвация гривни

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"В Кабинете министров считают, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 1%. В НБУ разрабатывают свои прогнозы и считают, что экономика вырастет на 0,3%. В то же время экспертные оценки имеют широкий коридор: от падения на 4,6% (Oxford Economics) до роста на 5,5% (Sense Bank)", - говорится в публикации.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 15 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 15 марта остался на уровне предыдущего дня - 38,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабел на 15 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 15 марта подорожал на 5 копеек - до 38,45 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 40,90 грн/евро.