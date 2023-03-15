В банке подняли цены и на доллар, и на евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 38,45 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн/долл., евро - 39,90 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В столичных обменниках Киева сегодня стоимость доллара осталась на предыдущем показателе - 38,65 грн/долл. В то же время европейская валюта подорожала на 15 копеек - до 41,15 грн/евро.

Продать доллары в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., а евро продается по цене 40,40 грн за евро.

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