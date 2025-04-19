Такое решение и выглядит эффектно, и позволит лучше понимать, находится ли карта на нужном расстоянии от терминала для оплаты.

Американская компания Sentry Enterprises показала первые в мире банковские карты, оснащенные OLED-экранами. Они называются Radiance, поддерживают системы Visa и Mastercard, а выпускать их могут разные банки.

Как пишет NotebookCheck, экран светящейся "кредитки" загорается, когда пользователь прикладывает ее к терминалу. Такое решение и выглядит очень эффектно, и позволяет банкам выделить свой продукт на фоне других карт.

Питание карты осуществляется через NFC при бесконтактной оплате. Энергии достаточно для подсветки изображения на несколько секунд. Чем ближе карта к терминалу, тем дольше и ярче будет подсветка – это, в том числе, позволит понять, находится ли карта на нужном расстоянии от терминала для оплаты.

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Светящиеся карты Radiance поддерживают системы Visa или Mastercard. Пока неясно, какие такие карты появятся на рынке, поскольку Sentry еще не назвала партнеров. Однако компания уточнила, что их продукт полностью готов к полномасштабному запуску.

Ранее стало известно, что технологию NFC "прокачают" – больше не придется прислонять смартфон к терминалу. Платеж или команда будут срабатывать как минимум с нескольких сантиметров.

Кроме того, технологию NFC хотят сделать полезной в качестве беспроводной зарядки. С ее помощью можно будет подзарядить смарт-метки, наушники или другие аксессуары. Эта функция появилась в бета-версии Android 15.

А готовящиеся к выходу смартфоны Google Pixel 9 предложат пользователям поддержку спутниковой связи. Функция позволит отправлять не только сигнал SOS, как в iPhone 14/15, но и обычные текстовые сообщения при отсутствии сотовой сети и Wi-Fi.

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