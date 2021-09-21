За год их показатель увеличился на 8%. Растет также количество зажиточных селян, владеющих землей площадью свыше 2 гектаров. Об этом сообщила в своем блоге на ресурсе "Лига" начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

По ее словам, по состоянию на сентябрь этого года к декларированию доходов, полученных в 2020-м от обработанных земельных участков (паев), привлечены более 17 000 единоличников - они задекларировали 161,5 млн грн доходов. Годом ранее эта цифра была на 13 млн грн, или на 8%, меньше.

"Добавлю, что по оперативным данным, в прошлом году на Днепропетровщине насчитывалось 107,4 тыс. сельских жителей, которые владеют участками площадью более 2 гектаров. Общая площадь таких участков составляет почти 843 тыс. гектаров. По сравнению с показателями 2019 года количество таких крестьян выросло на 2,6 тыс. человек, а площади земель увеличились почти на 23 тыс. гектаров", - сообщила Чуб.

Кроме того, по ее данным, на территории области в настоящее время 119 хозяев, имеющих в собственности участки площадью более 50 гектаров. Общая площадь их наделов - 13,3 тыс. гектаров.

Вместе с тем, она сообщила, что рост отчислений демонстрируют не только плательщики-аграрии.

Цифры за январь - август текущего года свидетельствуют: объемы налогов, направленных из Днепропетровской области в местные бюджеты, составили почти 20,5 млрд грн, это на 4,6 млрд грн превышает результат аналогичного периода 2020 года.

"Львиную долю поступлений обеспечили четыре вида налогов. Более половины от общей суммы составил налог на доходы физических лиц: 12,2 млрд гривен. Этот показатель превышает прошлогодний на 2,2 млрд гривен.

Следующей по уровню поступлений является плата за землю. Ее владельцы и землепользователи направили в бюджет в течение 2021 3,1 грн, это почти на 1 млрд грн больше объема, уплаченного за аналогичный период прошлого года.

Плательщики, применяющие упрощенную систему, в течение января - августа текущего года уплатили единого налога на сумму 2,4 млрд грн, что на 379,4 млн грн превышает аналогичный показатель 2020 года.

Замыкает четверку лидеров уплата рентных и ресурсных платежей, которые поступили в сумме около 1, 3 млрд грн – она почти на 735,6 млн грн превышает прошлогодний результат", - рассказала руководитель ГУ ГНС в Днепропетровской области.

По ее словам, это результат сотрудничества налоговиков с плательщиками и территориальными общинами региона.

Анна Чуб отдельно отметила добросовестность, дисциплинированность и ответственность плательщиков-аграриев.

"Эти люди, отдающие себя работе на земле, на собственном опыте знают: щедрый богатый урожай можно собрать лишь вовремя и только вместе",- подчеркнула автор блога.

Напомним, Днепропетровщина сейчас относится к регионам, которые своими результатами существенно превышают общегосударственные показатели налоговых поступлений в бюджет.

Автор: Григорий Бондарь