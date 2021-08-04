Еще в 1990-х Борщаговский химико-фармацевтический завод входил в топ-3 производителей фармпрепаратов в Украине, но с тех пор, как его владельцами стали представители семьи Беспальков, завод планомерно терял свои рыночные позиции и по итогам 2020 года накопил уже 383 млн гривень незавершенных инвестиций.

О многочисленных скандалах и уголовных делах против семьи Беспальков, которые тянут БХФЗ на дно рынка, говорится в материале РБК-Украина.

В 1994 году было создано американо-украинское СП АОЗТ БХФЗ, рассказывается в материале. Через год Николай Беспалько и его жена Людмила создали новую компанию с похожим названием - ООО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (НПЦ БХФЗ), провели дополнительную эмиссию акций украино-американского СП, и все новые акции купила "НПЦ БХФЗ".

В 1997 году СП было признано банкротом, продолжают авторы материала. Американским инвесторам не помогло даже вмешательство Леонида Кучмы и вице-президента США Альберта Гора.

Но после того, как в конфликте на стороне Беспальков выступил мэр Киева Александр Омельченко, около 30% акций ООО "НПЦ БХФЗ" были переданы в собственность городу. Правда, дивидендов столичные власти от Беспальков ни разу не получили, поэтому в 2012 году 29,95% БХФЗ были выставлены на продажу. Покупатель нашелся только в 2015. Им стала фармацевтическая компания "Дарница".

"Дарница" повела себя как полноправный акционер и заявила права на участие в управляющих органах и в финансовом контроле БХФЗ. Заказанный "Дарницей" независимый аудит БХФЗ, который был проведен компанией Kreston, установил, что фармсировину БХФЗ покупает у малоизвестной немецкой компании "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт Гмбх", которая, в свою очередь, платит 30% английской компании "Метабей Импорт / Экспорт Лтд" за "услуги по содействию в заключении контрактов со странами Восточной Европы".

Владельцем "Метабей" оказалась дочь Беспальков, Ирина Ржепецкая.

"Таким образом, только в 2016-2017 годах Ржепецкой ушли почти 7 млн долларов денег БХФЗ", - пишет РБК-Украина.

Иски на эту сумму рассматриваются в судах Швейцарии, Германии и Украины, а английский суд уже наложил арест на счет фирмы Ржепецкой в размере 6,8 млн долларов США.

В результате, к уголовной ответственности могут быть привлечены не только члены семьи Беспальков, но и топ-менеджмент компании, допустивший создание фирмы-прокладки, говорится в материале РБК-Украина.

Автор: Григорий Бондарь