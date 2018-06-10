Глава Госценинспекции: Это - преступление, если мы "отпустим" рынок лекарств

- В Украине значительно выросли цены на лекарства. Каков скачок стоимости медпрепаратов по оценке Госинспекции?

- Все лекарственные средства можно условно разделить на две категории: первая – где цены подлежат государственному регулированию, вторая - где цены формируются в свободном режиме. Регулируемые цены выросли на 60-70%, нерегулируемые - на 90-100%.

- Верно ли утверждение, что подорожали преимущественно импортные препараты?

- Частично - да. Рынок фармпрепаратов в Украине зависит от импорта на 70%, и именно импортеры имели проблемы с растаможиванием после введения 7% ставки НДС и сильно пострадали от скачков курса валют (парламент 27 марта т.г. принял закон о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине, которым устанавливается 7% ставка НДС на лекарственные средства, а также некоторые изделия медицинского назначения как импортного, так и отечественного производства – ред.). Отечественные же производители имели большие запасы препаратов на складах. Но в апреле на отечественные лекарства розничные цены, которые подлежат регулированию, выросли на 65%, в то время как на импортные - на 63%, нерегулируемые цены на отечественные препараты поднялись на 53%, на импортные – на 58%. Эти данные были получены после того, как наши сотрудники проанализировали информацию по более 6,7 млн лекарственных ценовых позиций, месячный объем продажи которых – около 330 млн грн, это - примерно 10-15% годового оборота фармрынка в Украине.

- Что значит «проанализировали»?

- Мы запрашивали у производителей и импортеров, в аптечных сетях информацию по специальному поручению Кабмина и анализировали ее.

- Почему отечественные препараты подорожали примерно настолько же, насколько и импортные?

- Они (препараты – ред.) «отечественные» с определенной долей условности. Все сырье украинские производители закупают за границей, отсюда и привязка к курсу валют. Производители также несут затраты, в том числе и на энергоносители, цены на которые зависят не от Украины. А вот большая часть импортных лекарств была завезена по старому курсу валют, препараты стояли на границе, когда ввели 7% ставку НДС. Затем импортеры разбирались с трактовкой нормативной базы: никто не знал, как правильно пересчитывать цены. Сейчас проблем на таможне нет. Но получилось так, что цены в валютных контрактах не росли, зато выросли в рознице, в аптеках.

- То, что компания завезла лекарства по старой цене, а продает - по новой, как-то проверяется?

- Компания-дистрибутор имеет право проводить перерасчет цен, исходя из курса доллара на момент продажи товара аптечной сети, а уже потом наценки устанавливают сами аптеки. Эта норма прописана в постановлении Кабмина №333 «Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Так что, все вполне законно. Вопрос только в том, что перерасчет должен проводиться, исходя из курса доллара на межбанке. Мы учитываем это, когда проводим проверки правильности установления цен на фармпрепараты и изделия медназначения: если курс был завышен, все незаконно заработанное изымается в доход государства, плюс штраф на такую же сумму. Это касается всех нарушений, которые выявляются Госценинспекцией.

- Можно ли сказать, что подорожание лекарств, в первую очередь, связано с курсом доллара и политической ситуацией в стране?

- Можно. Растаможка один день происходила по одному курсу, на следующий – по другому, а курс имел тенденцию к росту. Соответственно, 60-70% подорожание – исключительно из-за курса. Сюда же – введение 7% ставки НДС на лекарства. По большому счету, НДС – механизм контроля объема и стоимости препаратов, и, теоретически, – хороший механизм, который мог бы серьезно повлиять на рынок. Завышение стоимости, которое раньше практиковалось импортерами и позволяло декларировать в Минздраве заоблачные цены, теперь невыгодно – потому что нужно платить НДС. Да, в перспективе НДС должен быть компенсирован из госбюджета, но все мы знаем, что это - долгая песня, а рынок привык зарабатывать здесь и сейчас. Но целесообразность введения налога именно в условиях валютных колебаний, политической нестабильности и экономических сложностей для меня сомнительна.

- Что сделало правительство для стабилизации цен? Реально ли их снижение?

- Уже состоялись несколько заседаний правительственных комитетов, три встречи различного уровня, в том числе под председательством премьер-министра Арсения Яценюка. К сожалению, до сих пор не принято ни одно реальное решение. Что это - паралич власти или сговор с бизнесом - мне трудно объяснить. Но как руководитель Госцениспекции могу констатировать факт - ситуация усугубляется. С теми полномочиями, которыми наделена наша инспекция, изменить ситуацию нельзя. Механизм ценообразования намного глубже, и Госценинспекция не влияет на него. Повлиять может только правительство, применив системные, в том числе силовые, рычаги.

- Какие решения должны были принять и не приняли? Какие варианты выхода из ситуации обсуждались?

- Референтное ценообразование – раз, введение требования об обязательном получении заключения Госценинспекции относительно экономической обоснованности цены перед ее декларированием – два. По состоянию на сегодня, проект постановления о введении референтного ценообразования заблокирован представителями фармрынка, а о предоставлении права Госценинспекции проводить экспертизы заявленных цен – Минздравом.

- Как Вы считаете, что может помочь снизить цены на лекарства до уровня, доступного потребителям?

- Усиление государственного регулирования и контроля обязательно приведет к снижению цен. Прозрачное регулирование цен – нормальная мировая практика. В большинстве стран-членов ЕС существует государственное регулирование цен в той или иной форме, в рамках которого фармацевтическим компаниям разрешается устанавливать расценки, обеспечивающие получение так называемой «справедливой» для общества нормы прибыли. Регулированию подлежат как цены на лекарственные средства, которые оплачиваются за счет госбюджета, так и на те, которые продаются по рецептам и без них. Например, произвела некая компания онкологический препарат, она его отдает в сеть по определенной цене. Но наши коммерсанты, которые преуспели в формировании различных схем, уже давно открыли в других странах свои фирмы, которые являются оптовыми покупателями и затем перебрасывают это лекарство через границу Украины уже совершенно по другим ценам. Мы фиксировали такие случаи, но, к сожалению, у нас нет возможностей, чтобы официально объявить это как факт. Потому что тогда огромные финансовые потоки будут перекрыты, нужно будет открывать уголовные дела, в которых будут фигурировать очень известные в Украине имена.

- Передавали ли Вы эту информацию в правоохранительные органы?

- Мы имеем возможность контролировать ценообразование только на таможенной территории Украины, а все схемы, которые приводят к существенным завышениям цен, строятся за пределами страны, через компании в оффшорных зонах. Эту проблему нужно решать на законодательном уровне, так как в рамках нынешней нормативной базы за такие схемы ответственность не предусмотрена, все как бы законно, однако государство обязано вмешаться и ограничить аппетиты бизнеса. Именно власть должна думать о том, сможет ли обычный пенсионер купить лекарство, а бизнес думает больше о том, как заработать. Но, к сожалению, дирижером всего процесса является Минздрав. Эту систему нужно сломать, и только тогда возможна эффективная работа по снижению цен на лекарства.

- Были ли в Вашей практике случаи, когда вы доказали, что та или иная компания существенно завышает цены?

Могу привести показательный пример. Мы проверяли компанию «Медком МП Украина», которая импортирует в нашу страну изделия медицинского назначения. В компании заявляли, что товар при импорте переупаковывают, но наша проверка зафиксировала, что это не так - не менялась ни первичная упаковка, ни штрих-коды. Но уровень наценки достигал 660-880% вместо 10-25%, допустимых постановлением Кабмина. Компания оффшорная, зарегистрирована на Кипре. Госценинспекция приняла решение изъять незаконно полученную выручку на сумму 136 млн грн и оштрафовать на такую же сумму. Сначала они пытались договориться, но не удалось. Угрожали мне прямо в кабинете, что лишат меня возможности въезда в страны ЕС. Не получилось. Включили в лоббирование своих интересов посла одного из европейских государств, который писал письма премьеру об ухудшении инвестиционного климата. Не помогло. Стали привлекать нардепов – мы получали письма, в которых парламентарии почему-то задавались вопросом штрафа, наложенного на оффшорную компанию. Между тем, Госценинспекция выиграла суд первой инстанции, по представлению прокуратуры судом наложен арест на счета компании. Цены на их товары (речь идет о презервативах и других изделиях медицинского назначения) – в пределах 20-30 грн, это - сегмент низких цен. А теперь представьте, что происходит на рынке жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые стоят сотни и тысячи гривен. Я подозреваю, что принципы формирования цен там могут быть такими же.

- Вы предлагаете передать часть функций Министерства здравоохранения по регулированию фармрынка другим ведомствам?

- Я полагаю, что нужно реформировать всю контролирующую систему, и сейчас для этого в Украине очень удачный момент – есть и политическая воля, и экономическая необходимость, и социальный запрос. Я давно направил предложения по снижению количества контролирующих органов в целом. Их слишком много, они подчинены разным министерствам. Я предлагаю создать единую Государственную службу защиты экономических прав и стандартов качества жизни граждан, упорядочить законодательство и сбалансировать систему.

Сейчас существует нелепая конфигурация, в которой, например, рынок лекарств и цен на них контролирует исключительно Минздрав, что создает колоссальные коррупционные факторы. Предприятие-импортер завозит препараты и декларирует цены в Миндраве, и часто они взяты «с потолка». При этом схема выстроена так: одна компания декларирует завышенные в 4 раза цены, но при этом препарат не продает, и реально оштрафовать ее мы не можем – нет незаконно полученной выручки. Но такое декларирование дает возможность другим импортерам продавать препараты по «потолочным ценам», например, в 3 раза дороже, формально процедуру закона о госзакупках не нарушая, но при этом «распиливая» 1,5- 2 миллиарда гривен в год из бюджетов разных уровней.

Очередная редакция проекта постановления о введении референтного ценообразования, подготовленная Кабмином еще 2 месяца назад, до сих пор не запущена, потому что заблокирована лоббистскими структурами фармрынка. В итоге власть вроде бы пытается что-то сделать, но у нее не хватает то ли сил, то ли политической воли – я не знаю. При этом метрологией и сертификацией управляет Министерство экономразвития и торговли, а цены должны контролировать мы, качество в рознице – потребинспекция. Но стандарты, техусловия, цены и качество – элементы одной экономической цепочки, и какой смысл в существовании трех структур, если всем этим может заниматься одна?

Под ценовым контролем должны находиться и государственные закупки – сейчас никто не анализирует, насколько вообще обоснована цена, по которой что-то куплено на тендере. Проверяется соблюдение формальной процедуры, сроков, еще чего-то, но саму суть, цену никто не проверяет. Очень часто цена никоим образом не обоснована. Это - миллионы бюджетных гривен ежегодно. Вот самые необходимые шаги по борьбе с коррупцией.

- А что конкретно Вы изменили бы в системе декларирования цен на лекарства?

- Декларирование цен – заявление. Импортер приносит в Минздрав документы о том, что намерен продавать определенный препарат по цене, например, в 19 грн. Минздрав соглашается, фиксирует цену, и все – можно продавать, участвовать в тендерах. А кто-то вообще разобрался, почему именно 19 грн? Почему не 5, почему не 30? Для этого и существует ценовая инспекция и контроль механизмов ценообразования. После проверки процедуры ценообразования, сравнения заявленной цены со стоимостью аналогичных препаратов в соседних государствах можно либо соглашаться с декларацией импортера или украинского производителя, либо нет. Вот это – контроль рынка.

- Расскажите, как должно действовать референтное ценообразование?

- Референтное ценообразование – анализ и сравнение цен на препараты и их аналоги в определенных государствах. Например, если Госценинспекцию, наконец-то, наделят правом выдавать заключения об экономически обоснованном уровне цены на лекарства, мы при расчете, кроме, конечно, цен производителя, будем принимать во внимание цены на такие же препараты в других странах – Словакии, Болгарии, Молдове, Польше. Если лекарственные средства в данных странах не представлены, будем смотреть цены на аналогичные препараты в Латвии, Венгрии, Сербии, Украине, и устанавливать предельную оптовую цену на тот или иной препарат.

Кроме того, будут учитываться и средневзвешенная цена, и объем продаж на рынке Украины за предыдущий год. То есть, на лекарства, которые пользуются самым большим спросом, можно будет снижать цены – это совершенно реально. Что важно - граждане смогут из открытых источников узнать максимальную розничную цену и вместе с нами контролировать фармацевтический бизнес. Если установленные граничные цены будут в аптеках превышены, то они смогут оперативно информировать об этом Госценинспекцию, которая будет проводить проверки и штрафовать нарушителей.

- Антимонопольный комитет недавно заявил, что исследует рынок лекарственных средств из-за многочисленных жалоб на завышение цен. Исследование проводится совместно с Госценинспекцией?

- К сожалению, нет. И мне жаль, что Антимонопольный комитет занимается этим без участия Госценинспекции. Это больше похоже на политическое заявление, чем на исследование, честно говоря. А эффективность таких заявлений мы помним: в прошлом году Антимонопольный комитет обвинил продовольственный ритейл в сговоре, и что? Пока ничего не доказано, насколько мне известно.

- На днях глава Минфина заявил, что курс может стабилизироваться на уровне 11 грн/долл. Поможет ли это снижению цен на лекарства?

- Цены будут снижаться, только если государство вмешается в систему ценообразования. Если вы ждете, что курс 11 грн за доллар приведет к упорядочиванию цен на рынке лекарств – не ждите, не приведет. Однако эффективная государственная политика на фармацевтическом рынке может привести к снижению цен на лекарства, как минимум, на 20-30% даже в условиях валютных проблем. Либеральная экономика к ценам на лекарства не имеет отношения, и иметь не может. Это - преступление, если мы отпустим рынок лекарств в «свободное плавание». Потому что, к сожалению, предела человеческой жадности, как выяснилось, нет.

- Итак, давайте подведем итог. Если анализировать цену на лекарства, сколько приходится на коррупцию, а сколько - на доллар и НДС?

- Наши специалисты просчитывали, что примерно 60-70% подорожания – валютный курс. Вторая по значимости составляющая – валютные риски. Импортеры закладывают их в цену, потому что аптеки рассчитываются с ними через 30 дней в гривне, а они оплачивают свои контракты в долларах. Это примерно 10-15% общего подорожания. Остальное – попытка заработать в условиях политической нестабильности, ослабления госконтроля. Если бы система государственного контроля была жесткой и с гарантированными и адекватными финансовыми санкциями, на рынке был бы порядок.

Дарья Андреева (УНИАН)